Roma, domani la ripresa degli allenamenti: Dybala e Renato Sanches sono già a lavoro

José Mourinho, dopo la sconfitta con il Milan, ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. Un modo per staccare la spina e riprendere, con coloro i quali non sono partiti per i rispettivi impegni con le nazionali, a lavorare duro per far riprendere la Roma da questo difficile inizio di stagione. Il ritorno in campo è fissato per martedì, ma come immortalato su Instagram da un piccolo giocatore delle giovanili giallorosse, Paulo Dybala e Renato Sanches sono stati a Trigoria per allenarsi e provare a recupare la condizione ottimale dopo i loro stop fisici. L'argentino, dopo il ko con il Verona, ha saltato la sfida con il Milan. Per quanto riguarda il centrocampista portoghese, invece, la voglia di tornare ad aiutare i compagni dopo l'infortunio alla prima giornata di campionato è tanta. Mourinho ha bisogno di tutti.