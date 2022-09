Roma, domani alle 16 la ripresa degli allenamenti

La Roma non perde tempo dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Udinese. Nessun giorno di riposo concesso da Mourinho alla squadra che già domani alle 16 si ritroverà a Trigoria per l'allenamento. Giovedì i giallorossi saranno impegnati nell'esordio in Europa League contro il Ludogorets in Bulgaria, partita in cui lo Special One vuole rialzare la testa dopo i 4 gol subito alla Dacia Arena.