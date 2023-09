Roma, domani alle 14:30 la conferenza stampa di Mourinho

Lo Special One risponderà alle domande dei giornalisti presenti. Domenica all'Olimpico arriva l'Empoli di Zanetti

Conclusa la pausa per gli impegni delle nazionali, riparte il campionato di Serie A. Domenica alle 20:45 la Roma scenderà in campo all'Olimpico contro l'Empoli e domani (alle 14:30), José Mourinho prenderà pate alla consueta conferenza di vigilia. Lo Special One, all'interno della sala stampa di Trigoria, risponderà alle domande dei giornalisti presentando così la sfida contro gli azzurri di Zanetti. I giallorossi sono ancora a caccia dei primi 3 punti della stagione visto il pareggio contro la Salernitana alla prima e le due sconfitte (deludenti) contro Verona e Milan.