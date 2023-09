Roma, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Tiago Pinto

Il calciomercato è appena terminato ed ora è tempo di bilanci. Lo farà nella giornata di domani, il General Manager della Roma , Tiago Pinto . Il ds portoghese, nella sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, risponderà alle tante domande e curiosità dei giornalisti presenti. Questa sarà l'occasione perfetta per cercare di spiegare gli ultimi 3 mesi di trattative che hanno caratterizzato il mercato giallorosso. Dagli acquisti a parametro zero, alle operazioni mancate. Sono tanti i retroscena che Pinto potrebbe svelare.

