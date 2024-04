Roma, De Rossi ritrova Ndicka: allenamento in gruppo. Smalling e Lukaku a parte

La Roma è tornata ad allenarsi il giorno dopo la bella vittoria di Udine. De Rossi può sorridere per il ritorno in gruppo di Ndicka: Evan si è allenato parzialmente con i propri compagni, scrive Il Messaggero, segnale che il pneumotorace sinistro è praticamente smaltito. Punta alla convocazione per Napoli, ma probabilmente la coppia di centrali al Maradona sarà composta da Mancini e Huijsen. Non ci sarà Llorente (squalificato) mentre restano in dubbio sia Smalling che Lukaku che si sono allenati a parte.