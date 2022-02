Roma, dall’Atalanta al derby: 5 sfide di marzo per una primavera di rinascita

Prima della sosta i test con Atalanta e Lazio per l'orgoglio e non solo. Poi la Conference e il mercato del futuro

Cinque partite in 20 giorni, un concentrato in cui ci si gioca non tanto. Ma quasi tutto quello che resta. Marzo è da sempre un mese risolutivo nella storia di Roma e della Roma. E lo sarà anche per quella di Mourinho che nel periodo in cui inizia la primavera (e speriamo finisca la guerra) deve rendere più sereno il presente per guardare con ottimismo al futuro ed evitare il tracollo stagionale. Il tecnico potrà contare su un Pellegrini tornato al 100%, sulla voglia di record di Abraham e sui progressi di Spinazzola che potrebbe tornare dopo la sosta. Proprio nel mese delle Idi che hanno portato alla caduta di Giulio Cesare, infatti, si registrano negli ultimi anni gli esoneri reali e virtuali di Di Francesco e Fonseca . Un pericolo che non corre lo Special One, semmai potrebbe accadere il contrario. Ma marzo è pure il mese delle rinascite e dei recuperi: dalla corsa a un posto in Uefa nel 1992 con Bianchi alla risalita-scudetto di Ranieri nel 2009.

Dopo la vittoria da infarto con lo Spezia è il turno di fare la voce grossa con l’Atalanta sabato all’Olimpico, come avvenuto all’andata in quella che resta la più bella partita della gestione Mou. Un ultimo, residuo tentativo di riprovare a prendere il treno Champions (a proposito quanto pesano i due rigori falliti con la Juve) e non maledire del tutto i pareggi con Genoa e Sassuolo. Dopo Gasperini si va a Udine (domenica 13 alle 18) in un turno potenzialmente favorevole prima di un appuntamento da non fallire. Il 20 marzo, salvo rinvio per la Nazionale, arriva il derby che Mourinho giocherà in casa prima dell’ultima sosta. Per il portoghese l’occasione per vendicare il ko dell’andata condito da enormi errori arbitrali e terminato con le polemiche. In mezzo c’è la Conference League, di fatto l’ultimo obbiettivo razionalmente perseguibile. L’avversario, il Vitesse, non fa paura ma visti i precedenti guai ad abbassare la guardia. Le sfide con gli olandesi arrivano a ridosso di Udinese e Lazio (13 e 17 marzo), inutile dire che chiudere il discorso già all’andata nei Paesi Bassi permetterebbe a Mourinho un turn-over morbido al ritorno prima del derby. Ma marzo è anche il mese della programmazione. Quella romanista riparte da rinnovi e dubbi. Dopo quello di Mancini si preparano gli adeguamenti con rinnovo per Cristante e (forse) Smalling mentre non c’è ancora un appuntamento per quello di Zaniolo accostato sempre più alla Juve. Le speranze europee poi allargherebbero il budget di Pinto per la prossima stagione senza contare che intorno al 18 ci sarà l’incontro tra i Friedkin e il Comune per il progetto stadio.