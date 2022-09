Roma da record su TikTok: prima in Italia e 5° in Europa per visualizzazioni

Il brand della Roma è già da Champions. Almeno sui social. Nel mese di agosto, la squadra di Josè Mourinho è nella top five per visualizzazioni nel mondo su TikTok. Il primo club in questa classifica è il Barcellona con 175 milioni di visualizzazioni. Sul podio, rispettivamente in seconda e terza posizione, lo Zenit San Pietroburgo e il Paris Saint Germain con 151 e 148 milioni. Quarta piazza per i campioni d’Europa del Real Madrid a quota 117 milioni. La società dei Friedkin è invece quinta con 115 milioni di visualizzazioni nell’ottavo mese del 2022. TikTok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente per contenuti musicali. Nel tempo la piattaforma ha trovato sempre più spazio, ma non solo tra i giovani, è arrivata ad essere un canale d'informazione e intrattenimento anche per club sportivi e politici.