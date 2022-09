Roma, da Pellegrini e Spinazzola a Mancini e Cristante: l’azzurro è sbiadito

Non giocheranno il Mondiale in Qatar, ma se continuano così rischiano di non giocare nemmeno la prossima Champions. L'azzurro della Roma in questi giorni si fa sbiadito con i suoi uomini chiave in ombra e alla ricerca di riscatto. Il calo più eclatante è quello di Lorenzo Pellegrini che si è distinto fin qui solo per un paio di calcio d'angolo vincenti. Poco per il giocatore che lo scorso anno più di altri si è dimostrato leader e portatore di punti. Pesa l'incognita sul ruolo e la necessità di stare più lontano dalla porta per aiutare la strana coppia Matic-Cristante, ma anche ieri nelle occasioni avute si è dimostrato poco lucido.