Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali di Mourinho e Stroppa

Le scelte dei due mister per la sfida di Coppa Italia

La Roma fa il suo esordio nel 2024 con il match di Coppa Italia contro la Cremonese. In palio ci sono i quarti di finale con la Lazio. Mourinho ha le scelte obbligate in difesa e schiera un terzetto inedito composto da Celik, Cristante e Llorente. Davanti c'è Lukaku con Belotti , a sinistra spazio a El Shaarawy.

