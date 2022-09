Roma, con l’Udinese la peggior sconfitta per Mourinho in Serie A

Lo Special One sono in altre due circostanze aveva perso un match con quattro o più gol di scarto

La Roma cade male alla Dacia Arena contro l'Udinese. I giallorossi sono affondati sotto i colpi della squadra di Sottil perdendo 4-0 con i gol di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric. Come riportato da Opta, questa per Josè Mourinho è la più larga sconfitta subita in Serie A e solo in altre due occasioni una sua squadra ha perso una partita subendo 4 o più gol: contro il Barcellona nel 2010 (0-5) e contro il Manchester United nel 2016 (0-4).