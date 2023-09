Roma, col Torino la storia sorride: contro i granata record di punti

La Roma va a caccia della terza vittoria consecutiva in stagione. Tre punti che la rilancerebbero in classifica, approfittando dei tonfi di Lazio e Juve, in un periodo fittissimo di impegni. Stasera a Torino l'impegno è tosto, perché i granata sono in un buonissimo momento di forma e sono tradizionalmente squadra ostica per tutti. Anche se, almeno per statistiche e storia, i giallorossi hanno sempre trovato nel Toro un portafortuna. Sono infatti ben 182 i confronti totali tra queste due squadre: la Roma ha affrontato più volte solo Milan, Inter, Juve e Fiorentina. Non solo, perché le vittorie giallorosse - dati Transfermarkt - sono ben 78 e questo sì che è un record: è la squadra contro cui i capitolini nella loro storia hanno trovato più volte il successo. E di conseguenza anche i punti ottenuti, 281 totali, sono il dato migliore in assoluto per la Roma. Negli ultimi 11 incroci, inoltre, sono arrivate 8 vittorie con 2 sconfitte e 1 pareggio. Il segno 'X', in generale nella storia recente dei confronti col Torino, latita parecchio: solo uno - l'1-1 a novembre 2022 con il rigore sbagliato da Belotti - nelle ultime sedici partite (l'ultimo nel dicembre 2015). Ogni confronto, però, va analizzato singolarmente secondo il momento e quello attuale impone la massima cautela.