Roma-Cagliari, domani alle 10:30 la conferenza stampa di De Rossi

Dopo le vittorie contro Verona e Salernitana, la Roma vuole proseguire in campionato la rincorsa ad un posto in Champions League. Lunedì all'Olimpico arriva il Cagliari e domani alle 10:30, Daniele De Rossi presenterà la sfida in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Non un match qualsiasi per l'allenatore giallorosso che ritroverà da avversario Claudio Ranieri, suo ex tecnico per anni proprio nella Capitale. I due si sono già affrontati lo scorso anno in Serie B in un Cagliari-Spal terminato con la vittoria dei sardi.