Roma, Bruno Peres indosserà la maglia numero 33

“Se sbaglia va a casa”. Con queste parole Petrachi aveva dato il bentornato a Bruno Peres, rientrato alla Roma dopo un giro di prestiti in Brasile. Come riportato dalla Lega Serie A, il terzino destro indosserà la maglia numero 33. Nell’ultima parentesi in giallorosso, Peres aveva scelto la numero 13 (prima di Maicon), attualmente occupata dal portiere Pau Lopez. La permanenza nella Capitale dell’ex Torino non è ancora certa e la conferenza stampa di domani potrebbe riservare qualche risposta in merito.