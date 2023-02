Roma, Brian Silva l’ultimo bambino di Mou: chi è il difensore oggi in panchina

Appena 2 apparizioni e 48 minuti in Primavera ma questa sera per il francese è arrivata la prima convocazioni con i grandi

Novità in casa Roma nel match contro la Cremonese. José Mourinho, oltre ai soliti noti, ha portato in panchina il classe 2003 Brian Silva. Per il difensore francese si tratta della prima convocazione con i grandi dopo che ieri aveva partecipato all'allenamento di rifinitura. Indosserà la maglia numero 80. Arrivato lo scorso agosto dal Jeanne d'Arc de Drancy, Silva fino a questo momento è sceso in campo in appena 2 occasioni con la Primavera di Federico Guidi giocando appena 48 minuti.