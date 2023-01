Roma-Bologna, il club lancia una raccolta di giocattoli per bambini in difficoltà

In vista dell'Epifania, l'AS Roma lancia una raccolta di giocattoli per i bambini ospiti di alcune strutture del territorio alla quale sarà possibile partecipare anche all'Olimpico in occasione di Roma-Bologna. L'iniziativa durerà dal 3 al 4 gennaio 2023 e i giocattoli raccolti saranno donati alle bambine e ai bambini ospiti di case-famiglia, case di semiautonomia che accolgono famiglie in disagio e strutture che ospitano donne vittime di violenza con i loro bambini.