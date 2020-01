Roma, bilancio positivo con Guida: i giallorossi sperano nella ‘decima’

Sarà il fischietto di Torre Annunziata Marco Guida a dirigere il big match di domenica sera, in programma allo Stadio Olimpico. Prima volta per lui in un Roma-Juventus e sarà al comando della squadra arbitrale composta da Meli e Fiorito come assistenti, Giacomelli quarto uomo e la coppia Mazzoleni-Paganessi come Var e Avar. Sorride il bilancio con l’arbitro campano e, con una vittoria contro la Vecchia Signora, sarebbero dieci le vittorie con il direttore di gara. Una Roma che quindi auspica fortemente la decima con Guida.

BIANCONERI – Diciotto i precedenti totali con i giallorossi, il primo datato 22 settembre 2011, proprio in una sfida dello Stadio Olimpico contro un’altra squadra bianconera, il Siena di Sannino. In quel caso il match finì 1 a 1, con Osvaldo a marcare la rete per i giallorossi. Due i precedenti invece per quanto riguarda la stagione in corso: il derby d’andata con il risultato finale di 1 a 1 e la felice trasferta di Verona vinta dalla Roma con il parziale di 1 a 3 firmato da Kluivert, Perotti e Mkhitaryan.