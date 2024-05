Roma-Bayer, fischi per Karsdorp: risponde con applausi ironici e torna negli spogliatoi

La prestazione horror di Rick Karsdorp contro il Bayer Leverkusen ha complicato la semifinale d'andata alla Roma. Il terzino olandese sbaglia un retropassaggio semplice e regala palla a Grimaldo che serve Wirtz per il vantaggio dei tedeschi. La gara del numero finisce al 60' e al momento dell'uscita del campo (al suo posto Angeliño) viene fischiato dagli oltre 60mila dell'Olimpico e lui risponde con un applauso ironico verso la Sud. Poi Karsdorp, dopo un breve colloquio con De Rossi, decide di non sedersi in panchina e andare direttamente negli spogliatoi.