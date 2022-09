Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali di Mourinho e Gasperini

Scontro al vertice della classifica di Serie A tra Roma e Atalanta. I giallorossi arrivano a questo match dopo la vittoria in trasferta contro l'Empoli per 2-1, mentre la Dea è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 con la Cremonese. La sfida di questa sera allo stadio Olimpico è uno snodo determinante della stagione, prima della sosta per le nazionali. José Mourinho perde Karsdorp per un infortunio al menisco (al suo posto Celik) e si affida ai "Fab Four". Pellegrini a centrocampo con Cristante. Davanti Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham.