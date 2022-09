Roma-Atalanta, la coreografia dell’Olimpico: lo stadio si colora di giallo e rosso

Tutto pronto per Roma-Atalanta. L'Olimpico torna ad accogliere la squadra di Mourinho nel migliore dei modi: anche oggi stadio pieno. All'ingresso dei giocatori in campo pronta una coreografia. Prima dell'inizio del match i tifosi, di quasi tutti i settori, hanno colorato l'impianto di giallo e rosso. Come sempre era stato tutto organizzato con largo anticipo, grazie ad un avviso lasciato sui seggiolini che informava gli spettatori. Oltre 61mila le persone presenti, pronte a sostenere in questa gara la Roma.