Roma-Atalanta, infortunio al flessore sinistro per Dybala durante il riscaldamento

Tegola per Mourinho a pochi minuti del calcio d'inizio della sfida contro l'Atalanta. Dybala ha accusato un fastidio al flessore sinistro nel riscaldamento e salterà il match di oggi. Giocherà Matic vicino a Cristante, mentre Pellegrini presente sulla trequarti. Sfortuna per la Joya che già la scorsa stagiona alla Juventus aveva saltato tante partite per lo stesso problema. Dybala salterà sicuramente le due amichevoli con la nazionale, non sarà a disposizione del Ct Scaloni. Proverà a recuperare per il big match di San Siro contro l'Inter. Il numero 21 è in tribuna per sostenere i suoi compagni.