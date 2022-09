Roma-Atalanta, gli ultras nerazzurri lanciano oggetti verso la Curva Nord

Ora la situazione sembra ripristinata e si è creato un nuovo cordone di steward per cercare di evitare ulteriori disordini

Durante il primo tempo di Roma-Atalanta, gli ultras nerazzurri hanno "rotto" il cordone degli steward ed hanno iniziato a lanciare oggetti verso i tifosi giallorossi in Curva Nord. Sono subito intervenuti i poliziotti antisommossa per cercare di ripristinare la situazione. Ora sembra si sia tutto calmato e si è creato un nuovo cordone di steward per cercare di evitare ulteriori disordini allo stadio Olimpico tra le due tifoserie.