Roma-Atalanta, giro celebrativo per Zago sotto la Curva Sud

Antonio Carlos Zago, ex difensore della Roma, prima del fischio d'inizio nel match contro l'Atalanta ha fatto un giro celebrativo sotto la Curva Sud, dove è stato acclamato da tutti i tifosi giallorossi. Zago era andato a trovare la squadra a Trigoria in settimana scattando alcune foto con l'allenatore José Mourinho e il preparatore dei portieri Nuno Santos. Questo era il messaggio che dell'ex Roma aveva scritto social: "Grazie mille per il benvenuto mister Mourinho e Nuno Santos. Sempre forza Roma".