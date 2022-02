Roma-Atalanta, biglietti in vendita da lunedì alle 16: prezzi a partire da 24 euro

La gara è in programma sabato 5 marzo alle 18. Ci sarà una promo speciale per gli abbonati

Lunedì inizia la vendita libera dei biglietti di Roma-Atalanta. Gara in programma sabato 5 marzo alle 18. Dalle ore 16 i tifosi giallorossi potranno acquistare i tagliandi in tutti i settori ad eccezione della curva sud (sold out). Prezzi a partire da 24 euro, sarà disponibile anche una promo speciale per gli abbonati. Ecco il comunicato ufficiale: "Un altro big match è all'orizzonte. Quello con l'Atalanta. I biglietti della partita, in calendario sabato 5 marzo alle ore 18, potranno essere acquistati a partire dalle ore 16 di lunedì 14 febbraio.Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per singola transazione. E per gli abbonati c'è una promo speciale. Ecco di cosa si tratta. Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati AS Roma per la stagione 2021/22 potranno infatti usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di quattro biglietti in un’unica transazione. AS Roma inoltre informa i titolari di abbonamento soggetti alla ricollocazione che, in considerazione dell’ampliamento della capienza degli stadi, potranno tornare ad utilizzare il loro posto ed effettuare l’accesso allo stadio tramite l’app “Il mio posto”.