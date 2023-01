Roma, annunciata collaborazione con Ulti Agency. Asgeir Kvalvi: “Siamo onorati”

La Roma, tra i primi club italiani a creare un dipartimento Esports, annuncia con un comunicato la collaborazione con Ulti Agency. L’agenzia norvegese rappresenta oltre 60 atleti professionisti all’interno di sei diversi titoli. L’accordo ha l’obiettivo di potenziare le attuali attività del dipartimento Esports e consolidare la realtà del mondo del gaming competitivo, dopo che il club di eFotball si è distinto nella Football Championship Pro. Inoltre, si aprono nuove opportunità strategiche per il club, come la ricerca di nuovo titoli dove far approdare il brand. Questa le parole di Asgeir Kvalvik, Ceo di ULTI Agency: “È un grande giorno per ULTI Agency, è un onore infatti lavorare insieme a un club leggendario come la Roma. Questo accordo è in linea con la visione centrale della nostra azienda per il futuro: crediamo fortemente nelle sinergie tra sport tradizionali ed Esports. L'AS Roma ha già una consolidata storia in questo campo e non vediamo l'ora di aiutarli a continuare la loro crescita. Siamo davvero entusiasti e motivati per il lavoro che ci aspetta. Forza Roma!”