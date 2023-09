Roma, altro disastro difensivo: il Milan vince 2-1. Giallorossi fermi a 1 punto

Celik sbaglia e i ragazzi di Mourinho perdono ancora. La rete di Spinazzola nel finale non evita la seconda sconfitta di fila, dopo la pausa c'è l'Empoli

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma non brilla e trova la seconda sconfitta di fila. Il Milan passa all'Olimpico vincendo 2-1 grazie alle reti di Giroud e Leao. Inutile la rete allo scadere di Spinazzola. Torna Mourinho in panchina, ma non ce la fa Dybala. Nella serata della presentazione di Lukaku, nel primo tempo si prende la scena Giroud che fa 1-0 dal dischetto. Alla mezz'ora si fa male Aouar per un problema al flessore della coscia sinistra. I giallorossi non riescono ad essere pericolosi e vanno negli spogliatoi in svantaggio. La ripresa parte malissimo con i rossoneri che dopo appena due minuti trovano il 2-0 con Leao. Il portoghese sfrutta la pessima marcatura di Celik. I giallorossi alzano i giri del motore e al 60' gli uomini di Pioli restano in 10 per l'espulsione di Tomori. Al 92' Spinazzola riaccende le speranze col gol dell'1-2, ma non basta. Giallorossi fermi a 1 punto in classifica, dopo la sosta c'è l'Empoli.

Roma nulla nel primo tempo: il Milan va avanti con Giroud — Nella serata della presentazione di Lukaku la Roma va a caccia della prima vittoria stagionale. Mourinho sceglie il tandem Belotti-El Shaarawy. In mezzo al campo torna dal 1' Aouar. Dopo 5' prima chance per il Milan. Loftus-Cheek si trova davanti a Rui Patricio, ma Mancini mura il suo tiro. La sfera torna nella disponibilità del centrocampista inglese e Celik è bravo ad anticiparlo. L'arbitro viene richiamato al Var e concede un penalty per il tocco di Rui sulla gamba dell'ex Chelsea.

Dal dichetto va Giroud che fa 1-0. Al 21' Pulisic ha sul destro la palla del raddoppio. Cross di Theo Hernandez per l'americano che anticipa Zalewski e calcia da buona posizione. Miracolo del portiere giallorosso che devia in angolo. Alla mezz'ora doccia fredda per Mourinho che perde Aouar per infortunio. Problema al flessore della coscia sinistra per lui. Finisce la prima frazione senza sussulti da parte della Roma.

Spinazzola non basta: la Roma cade 1-2 — La seconda frazione inizia senza cambi da ambo le parti. Il Milan dopo appena due minuti trova il raddoppio: cross di Calabria per Leao che sfrutta l'errore in marcatura di Celik e fa 2-0 in mezza rovesciata. Prova a rispondere la Roma al 58': lancio di El Shaarawy per Belotti, ma è bravo Maignan in uscita ad anticipare il Gallo. Al 61' possibile svolta del match: il Milan resta in 10 per l'espulsione di Tomori per doppia ammonizione. Squillo dei giallorossi al 68': Pellegrini guida il contropiede e serve El Shaarawy. Il Faraone punta Calabria e calcia in porta. Il portiere francese respinge senza problemi. Triplo cambio per Mou al 70': escono Celik, Paredes e El Shaarawy ed entrano Spinazzola, Bove e Lukaku. Esordio per Big Rom. Il numero 90 ha subito la palla del possibile 1-2, ma col destro calcia alto. Al 92' accorcia le distanze Spinazzola che batte Maignan con una conclusione da fuori. Due minuti più tardi Bove va a un passo dal pareggio ma di testa non centra lo specchio della porta. Non basta per i giallorossi che perdono la seconda gara di fila.

Roma-Milan 1-2, il tabellino — ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (79' Pagano), Smalling, Llorente; Celik (70' Spinazzola), Aouar (30' Pellegrini) Paredes (70' Bove), Cristante, Zalewski; El Shaarawy (70' Lukaku), Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Kristensen, Karsdorp, Spinazzola, Pellegrini, Bove, Pagano, Pisilli, Lukaku.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (64' Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (76' Chukwueze), Giroud (70' Pobega), Leao (76' Okafor). Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Massa. Var: Irrati. Avar: Di Vuolo

Marcatori: Giroud 9' rig. (M), Leao 48' (M), Spinazzola 90' + 2' (R)

Ammoniti: Tomori (M), Loftus-Cheek (M), Paredes (R), Lukaku (R)

Espulsi: Tomori (M)

Spettatori: 61.690

