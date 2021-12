Roma, adesso viene il bello: chiudere bene l’anno aspettando i colpi dal mercato

Battere la Samp per finire bene il 2021 è l’obiettivo della Roma. Nel 2022 Pinto dovrà essere bravo a regalare a Mourinho i giocatori desiderati e quantomai necessari in difesa e a centrocampo

“Il meglio deve ancora venire” canta Ligabue. Tifoso interista, ma se l’Inter, almeno quella di Mou, era abituata a grandi colpi, la Roma del portoghese deve ancora aspettare. Qualcosa però, già a gennaio, si può fare. Anzi, si deve fare. Perché la vittoria di Bergamo ha portato entusiasmo e il 4-1 di ieri a Gasperini deve essere necessariamente un punto di partenza e non un punto di arrivo. La zona Champions non è più una cattedrale nel deserto ma un obiettivo concreto. Il tecnico portoghese ci ha messo del suo anche a livello comunicativo in conferenza stampa: “Non firmo per un pareggio, andiamo a Bergamo per vincere”. Adesso la palla passa alla società.

Oltre ai nuovi sarà fondamentale recuperare anche gli infortunati. Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola torneranno nel nuovo anno. Il capitano ha voglia di tornare in campo. Non si fermerà neanche durante le feste e raggiungerà la moglie a Dubai portandosi il fisioterapista. Il 7 giallorosso sta conquistando la sua gente con gesti non banali come la lettera d’amore di qualche settimana fa e non vede l’ora di rientrare. Il Faraone fermato nel momento migliore della stagione per una lesione al polpaccio tornerà per sfidare il Milan. Infine l’acquisto più importante in casa Roma è il ritorno di Spinazzola. Lo Special One non ha rassicurato i tifosi: “Non so se tornerà a gennaio”. Andare cauti è la priorità per il terzino giallorosso che nella sua carriera ha subito tanti infortuni, ma per fortuna Vina nelle ultime due uscite ha dimostrato di essere in crescita. Mercoledì alle 18.30 ultima gara del 2021 contro la Sampdoria. Ripartire nel nuovo anno con tutto l’organico e due nuovi acquisti è necessario per continuare a credere nel quarto posto.