Roma, accordo Felix-Puma: il colosso tedesco sarà sponsor del classe 2003

Il giovane giallorosso ha firmato il suo primo vero contratto di sponsorizzazione. Non è stata specificata la durata del contratto di sponsorizzazione ma questo accordo rappresenta un grande passo avanti per la sua carriera

Tramite un tweet la ArthurLegacy Sports, agenzia che cura gli interessi di Felix Afena-Gyan, ha ufficializzato l'accordo tra il calciatore giallorosso e il colosso sportivo Puma come suo nuovo sponsor tecnico. Un passo avanti decisivo per la carriera del ragazzo classe 2003 che sta vivendo una stagione da sogno. Dopo l'esordio contro il Cagliari e la doppietta shock realizzata a Marassi contro il Genoa, Felix è entrato in pianta stabile nella rosa giallorossa, diventando in molte partite il terzo attaccante nelle gerarchie di Mourinho, mettendosi alle spalle giocatori affermati come Shomurodov.