Roma, Abraham recuperato per la sfida contro l’Empoli: out Zaniolo

La Roma dopo le due pesanti sconfitte contro Udinese e Ludogorets, deve rialzare la testa e la sfida di lunedì contro l'Empoli al Castellani può essere una buona occasione. Mourinho nel frattempo può tornare a sorridere, almeno per quanto riguarda l'infermeria. Come riportato da Sky, lo Special One ha recuperato Tammy Abraham, assente nella sconfitta bulgara a causa della contusione alla spalla che lo aveva costretto ad uscire anzitempo dal match della Dacia Arena. Sarà lui dunque a guidare l'attacco giallorosso dopo la prestazione opaca di Belotti, non ancora in condizione per rendere al meglio. Non recuperato invece Nicolò Zaniolo che tornerà ad allenarsi con i compagni dalla prossima settimana, cercando di strappare una convocazione per il match contro l'Atalanta.