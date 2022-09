Reunion tra due icone della Roma a Madrid: Falcao fa visita a Ancelotti

Il messaggio del 'Divino' per il suo ex compagno di squadra: "Carlo, è sempre affascinante scambiare esperienze con te, con cui condivido la mia passione per il calcio da tanti anni"

Due icone giallorosse si sono incontrate oggi a Madrid. Si tratta di Falcao e Ancelotti, amici ed ex compagni di squadra nella Roma. Il brasiliano oggi ha fatto visita al centro d'allenamento del Real e ha pubblicato la foto scrivendo un bellissimo messaggio: "Sto facendo uno scambio professionale, come ho sempre fatto da allenatore, per scambiare esperienze con grandi icone, amici e protagonisti di questo sport. Questa volta, sono insieme Carlo Ancelotti, che non ha bisogno di presentazioni. Uno dei dieci migliori allenatori nella storia del calcio, secondo France Football. Il più grande vincitore della UEFA Champions League (4 volte) e dei tornei interclub UEFA (8 volte). Carlo, è sempre affascinante scambiare esperienze con te, con cui condivido la mia passione per il calcio da tanti anni. Spero che le mie intuizioni possano esserti utili così come le tue lo sono per me".