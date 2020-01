Ranieri: “Paragonare Roma e Lazio? Non mi piace fare queste chiacchiere da bar”

La Sampdoria crolla in casa della Lazio, battuta 5-1 anche per la tripletta di Immobile. Un ko ancora più amaro per uno come Claudio Ranieri, tecnico dei doriani e soprattutto tifoso romanista. L’allenatore di Testaccio è stato stuzzicato anche sul paragone tra i biancocelesti e la squadra di Fonseca alla situazione attuale: “Non mi piace parlare da bar, alcune situazioni bisogna viverle”, ha detto in conferenza stampa. La Roma dovrà rispondere domani alla vittoria della squadra di Inzaghi per non perdere ulteriore contatto con il terzo posto.