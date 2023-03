Ramsdale: “Mourinho il più grande provocatore, è il maestro delle arti oscure”

Mourinho 'mago delle arti oscure'. Non è un cameo in un nuovo film di Harry Potter, ma la definizione che Aaron Ramsdale dà dell'allenatore della Roma. Il portiere inglese è stato protagonista di un simpatico sketch su 'ESPN', in cui ha composto la sua classifica dei più grandi provocatori del calcio, chi è il migliore a innervosire giocatori e tifosi avversari. Sul podio di Ramsdale sono finiti Jamie Vardy, Sergio Ramos e appunto José Mourinho, oltre ad altri come Pepe e Diego Costa. L'estremo difensore dell'Arsenal ha spiegato così: "Penso che lui sia stato il primo in assoluto. Maestro delle arti oscure. Penso che abbia insegnato a Ramos tutto quello che sa. E non è un caso che lo spagnolo abbia giocato con lui, così come Diego Costa e Pepe. Ce ne sono quattro in quella lista che hanno giocato con lui, ecco perché è il 'Goat' (il più grande di tutti i tempi, ndc)".