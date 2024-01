‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Prenderei Baldanzi ma lo lascerei ad Empoli per ora”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarà l'ultima spiaggia per la Salernitana e quindi sarà un pericolo per la Roma. Con il Verona ha fatto benino, ma non è stato un test attendibilissimo. Ovviamente la vittoria non te la porti da casa, ma i giallorossi non devono avere paura. Baldanzi è un investimento. Per ora è il Dybala della Toscana, vediamo se diventa qualcosa in più”.