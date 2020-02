Primavera, Roma-Torino 0-0 – LIVE

La rotonda vittoria in Coppa Italia, arrivata per 4-1 a Bergamo contro l’Atalanta, è già alle spalle. Nella 17esima giornata di campionato, i ragazzi di Alberto De Rossi al Tre Fontane continuano la rincorsa al secondo posto, per ora occupato dal Cagliari. Quella tra Roma e Torino sarà una sfida importante per dare continuità al momento positivo giallorosso. In casa, i ragazzi di De Rossi hanno registrato solamente due pareggi contro Juventus e Atalanta. L’occasione di oggi è buona per la rivincita della partita d’andata, persa dai giallorossi in trasferta per 3-2.

PRIMO TEMPO

45′ – Doppio fischio di Miele che conclude il primo tempo con qualche secondo d’anticipo

42′ – Darboe dalla distanza calcia di potenza. La conclusione viene spedita in angolo da Lewis

41′ – Simonetti illumina. Filtrante che arriva sui piedi di Estrella ma la conclusione del giallorosso viene mandata in angolo da Lewis

39′ – D’Orazio, da centrocampo, va a memoria per Zalewski. Il suggerimento arriva dritto sui piedi del compagno sulla sinistra ma Zalewski calcia alto

38′ – Greco, a destra da punizione, calcia forte sul secondo palo giallorosso. Pericolo scampato per la Roma

Il granata 34′ – Greco spedisce lontano dalla porta giallorossa. Conclusione servita per evitare ripartenze in contropiede della Roma

30′ – Fase sterile di gioco. Le due formazioni lottano a centrocampo

23′ – Miele estrae il primo giallo della partita per Onisa (Torino)

22′ – Zalewski suggerisce a Semeraro. La conclusione del giallorosso viene strozzata dalla difesa del Torino

20′ – Azione personale di Greco che arriva alla conclusione dal limite dell’area. Il tiro del granata finisce alto

19′- Estrella mette giù il pallone e si gira bene in area di rigore. Il guardalinee fischia però il fuorigioco

14′ – Sinistro a giro di D’Orazio. Lewis attento mette in calcio d’angolo

12′ – Traversa del Torino. Markovic riporta in parità il risultato dei pali colpiti

10′ – D’Orazio a giro su punizione. La conclusione termina alta

9′ – Colpo di testa di Estrella. Lewis battuto ma il colpo di testa del giallorosso si stampa sulla traversa

8′ – Tiro-cross di D’Orazio che mette in difficoltà Lewis

7′ – Tre corner nei primi sei minuti di partita. La Roma tiene il Torino nella sua metà campo

5′ – Fallo su Parodi vicino alla linea di fondo. Miele non fischia ma assegna comunque il calcio d’angolo ai giallorossi

4′ – Buon avvio della Roma

3′ – D’Orazio mette in mezzo per Estrella che va di testa: pericolo scongiurato dalla difesa del Torino

1′ – Miele fischia il calcio d’inizio

TABELLINO

Roma (4-3-3): Cardinali; Semeraro, Parodi, Bianda, Trasciani; Darboe, Simonetti, Tripi; D’Orazio, Zalewski, Estrella.

A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Santese, Calafiori, Riccardi, Nigro, Milanese, Providence, Tall, Sdaigui, Buttaro, Boer.

All.: Alberto De Rossi

Torino (3-5-2): Lewis; Ghazoini, Celesia, Siniega, Marcos Lopez; Kouadio, Garetto, Onisa (45′ st Sandri); Markovic, Greco, Gonella.

A disp.: Trombini, Enrici, Morra, Ricossa, Rotella, Ibrahimi, Bongiovanni, Pirola

All.: Marco Sesia

Marcatori:

Ammoniti: 24′ Onisa (T)

Espulsi:

Arbitro: Miele

Assistente 1: Abruzzese

Assistente 2: Pappagallo