Primavera, Roma-Pescara 2-0: Calafiori, Sdaigui – LIVE

La Roma Primavera torna in campo nella 14esima giornata della regular season. Al ‘Tre Fontane’, per il match d’esordio del nuovo anno dopo aver chiuso il 2019 con il pokerissimo in casa del Cagliari, arriva il Pescara di Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus. Per i ragazzi di Alberto De Rossi match fondamentale per provare l’assalto alle prime posizioni contro una squadra che staziona al terzultimo posto in classifica.

Tutti i risultati e la classifica del campionato Primavera 1.

LA CRONACA

IL PRIMO TEMPO

33′ – RADDOPPIO DELLA ROMAAA!!! Cross coi giri contati di Parodi che trova il bel colpo di testa da parte di Sdaigui: 2-0 per i giallorossi!

30′ – Bianda vicino al gol della domenica: di spalle prova a centrare l’angolino con un colpo di tacco ben calibrato, fuori di poco.

29′ – A terra Riccardi, dolorante alla caviglia destra: entra lo staff sanitario della Roma

28′ – Primo giallo del match per Marafini.

26′ – GOOOOOL DELLA ROMA!!! CALAFIORI!! Palla spiovente in area dopo una respinta, il terzino si coordina alla grande con il destro e in girata scarica un tiro potentissimo sotto il sette.



25′ – Brivido Roma! Sul tiro da fuori di Mercado Cardinali si fa scappare il pallone, poi lo riprende in prossimità della linea.

23′ – Risponde subito la Roma, ancora con D’Orazio che prova a piazzare da fuori in mezzo a una selva di gambe: Sorrentino blocca dopo il tocco di Tall che smorza la traiettoria.

22′ – Occasione anche per il Pescara, con il buon cross in area di Quacquarelli che trova la bella girata di Pavone: pallone alto.

17′ – Altro palo della Roma! Stavolta è con un super tiro dalla distanza di D’Orazio, che Sorrentino è molto bravo a deviare sul legno mandando in angolo.

12′ – Palo della Roma! Cross dalla sinistra, Tall forse sfiora e il pallone va verso la rete, il difensore del Pescara rinvia male sulla linea e colpisce il palo.

7′ – Meglio la Roma in questi primissimi minuti, con qualche azione creata dalla sinistra e un colpo di testa di Tall.

1′ – Al via il match.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Calafiori; Simonetti, Astrologo, Sdaigui; Riccardi, Tall, D’Orazio.

A disposizione: Zamarion, Pleśnierowicz, Buttaro, Semeraro, Milanese, Nigro, Bamba, Zalewski, Felipe Estrella, Providence, Besuijen, Boer.

Allenatore: De Rossi.

PESCARA (4-3-3): Sorrentino; Martella, Cipolletti, Marafini, Quacquarelli; Mercado, Camilleri, Diambo; Pavone, Chiarella, Masella.

A disposizione: Sava Renzetti, Bočić, De Marzo, Tringali, Zinno, Blănuță.

Allenatore: Legrottaglie.

Marcatori: 26′ Calafiori (R)

Ammoniti: Marafini (P)

Arbitro: Sig. Eugenio Scarpa di Collegno.

Assistente 1: Sig. Rosario Caso di Nocera Inferiore.

Assistente 2: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.