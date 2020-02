Primavera, Bologna-Roma 2-0 – LIVE

La Roma Primavera torna in campo contro il Bologna in trasferta. La squadra di Alberto De Rossi sfida quella di Troise dopo la vittoria con la Fiorentina: i giallorossi vogliono dare continuità ai tre punti con i viola dopo un periodo altalentante, tra il ko con il Torino e quello in Coppa Italia contro il Verona. Roma e Bologna si affrontano con 8 punti di distanza in classifica a vantaggio dei giallorossi, che puntano a scalare posizioni su Juve e Inter.

LA CRONACA

IL SECONDO TEMPO

70′ – Uhunamure vicinissimo al terzo gol: salva tutto Zamarion.

62′ – Doppio cambio per De Rossi: Calafiori e Providente per Semeraro e D’Orazio.

58′ – Nuova sostituzione per il Bologna, che manda in campo Rocchi al posto di Pagliuca.

55′ – Sostituzione anche per il Bologna: Acampora per Portanova.

53′ – Altro cambio per la Roma: dentro Zalewski per Simonetti.

48′ – Raddoppio del Bologna: Bonini piazza la zampata decisiva sfruttando l’uscita sbagliata della linea romanista su un calcio piazzato.

47′ – Subito una chance per la Roma, ma la difesa del Bologna riesce a sventare.

45′ – Riparte il match: subito un cambio per De Rossi, con Bove al posto di Darboe.

IL PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina qui un brutto primo tempo da parte della Roma: Bologna in vantaggio.

42′ – Altro ottimo spunto individuale della Roma, con D’Orazio che salta due avversari e prova il destro da fuori: buon tiro, para il portiere.

37′ – Grande occasione per la Roma: Riccardi ha la chance del pareggio dopo un errore in uscita del Bologna, ma non la sfrutta a dovere.

24′ – Vantaggio del Bologna: ripartenza ottima dei rossoblù, conclusa dal bel tiro a giro di destro da parte di Cangiano. Il più classico dei gol dell’ex.

16′ – Ritmi bassi e zero occasioni.

10′ – Partita bloccata, le squadre si studiano: le uniche potenziali occasioni arrivano dalle fasce.

5′ – A terra Cangiano per una botta alla coscia.

0′ – Al via il match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Molla, Lunghi, Bonini, Mazza, Portanova, Saputo, Farinelli, Baldursson, Cangiano, Uhunamure, Pagliuca.

A disposizione: Marconi, Acampora, Agyemang, Boriani, Grieco, Khailoti, Rocchi, Ruffo Luci Paananen, Sigurpalsson.

Allenatore: Troise.

ROMA: Zamarion, Buttaro, Bianda, Trasciani, Semeraro, Nigro, Simonetti (dal 53′ Zalewski), Darboe (dal 45′ Bove), Riccardi, Estrella, D’Orazio.

A disposizione: Boer, Berti, Plesnierowicz, Santese, Calafiori, Sdaigui, Tripi, Providence, Ciervo, Ndiaye.

Allenatore: De Rossi.

Ammoniti: Mazza (B)

Marcatori: 24′ Cangiano, 48′ Bonini

Arbitro: Sig. Mario Saia di Palermo.

Assistente 1: Sig. Lorenzo Giuggioli di Grosseto.

Assistente 2: Sig. Luca Testi di Livorno.