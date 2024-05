Portogallo, Rui Patricio convocato per gli Europei

Il torneo massimo continentale per nazionali si svolgerà da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio in Germania

La Federazione Calcio portoghese ha reso noti i nomi dei convocati per gli Europei che si svolgeranno in estate in Germania. Tra i 26 giocatori selezionati dal CT Roberto Martinez, c'è il portiere romanista Rui Patricio. Il giocatore giallorosso sarà il quinto torneo continentale consecutivo, prima di oggi avevano raggiunto quota cinque, solamente Iker Casillas e Cristiano Ronaldo. Il quale però arriverà a quota sei in quanto come il portiere è inserito nella lista dei convocati.