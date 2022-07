Pogba: “Ho chiesto a Dybala di restare alla Juve. L’ho sentito felice della Roma”

Paulo Dybala ha lasciato la Juventus e dopo alcune settimane di riflessioni, alla fine ha scelto di sposare la causa Roma. Anche se a Torino avrebbe potuto ritrovare un vecchio amico come Paul Pogba, tornato proprio quest'estate in bianconero: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme - racconta lo stesso Pogba a 'Dazn' -. Mi ha risposto che ormai era già andato via e che dovevo chiamarlo prima. Ma noi scherziamo sempre". L'importante, però, come sottolinea il francese, è stare bene: "Voglio che sia felice, l'ho sentito contento della scelta di andare alla Roma".