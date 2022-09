Pinto: “Zaniolo è importante per noi. La coppia Matic-Cristante mi piace”

Le piace la coppia Matic-Cristante? “Ci sono tante opinioni. Alla fine Mourinho se li fa giocare insieme e perché possono. A me piacciono molto entrambi. Oggi anche per l’infortunio di Wijnaldum stanno giocando” .

Un pensiero su Ibanez e se lo vorrebbe vedere braccetto di destra o in una difesa a quattro? “Faccio fatica a parlare di lui. Mi ha sempre impressionato. Ha beneficiato dell’arrivo di Mourinho perché è cresciuto tanto. Il Brasile lo ha chiamato ed è una conseguenza di quello che sta facendo. Ha la capacità di fare tutti i ruoli in una difesa a tre o a quattro. Forte, aggressivo e anche bravo con la palla”.

Quanto è felice delle prestazioni di Dybala? Cristante e Matic si assomigliano troppo? “Tutti noi conosciamo la qualità di Paulo ma quello che mi sorprende è che possa essere così un bravo lavoratore, un ragazzo umile che ha conquistato tutti per il suo modo di essere. E’ felice qua e si vede in campo. Mi aspettavo ci volesse più tempo per vederlo così in campo ma per fortuna sta facendo bene. Penso che Matic e Cristante hanno caratteristiche simili ma allo stesso tempo hanno grande qualità e capiscono i ruoli che gli da il mister. Sono risorse molto importanti per noi”.