Pinto: “Vogliamo andare più avanti possibile. Nessuno si deve sentire titolare”

Le parole del gm portoghese prima della sfida tra la Roma e il Ludogorets

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con il Ludogorets. Queste le parole del gm portoghese:

PINTO A SKY

L'ultima trasferta è stata a Tirana. Che priorità è l'Europa League? "Tirana è stata importante per noi ma è il passato. Quello che abbiamo conquistato in passato non c'entra nulla. La partita comincia 0-0 e loro non hanno paura di noi per quella vittoria. Siamo felici di giocare l'Europa League, era un nostro obiettivo. Adesso vogliamo andare più avanti possibile partendo dal vincere oggi".

Svilar e Belotti? Hanno una grande chance. "La rosa che abbiamo costruito permette al mister di fare rotazioni. Nessuno deve sentirsi titolare perché ci sono alternative importanti. Oggi è un'opportunità per loro e per la squadra visto che abbiamo subito una pesante sconfitta domenica. Vogliamo dimostrare che quella non è la Roma che vogliamo".

Stasera chiude il mercato turco, Bianda ha rifiutato un'offerta turca e Coric non va via. C'è il rischio che rimangano senza giocare a Roma? "Non sono deluso. Nel calcio ci sono ragazzi che fanno scelte in funzione del contratto e non della scelta sportiva. In questi mesi ho sistemato tutti questi ragazzi ma c'è sempre qualcuno che preferisce onorare il contratto piuttosto che cercare una muova sfida. Il calcio è così, non posso arrabbiarmi o essere deluso perché me lo aspettavo".

Come va l'inserimento dei nuovi? Udine è stato il prezzo dei cambiamenti della Roma? "Udine è stata una serata pesante. Siamo una grande squadra non dobbiamo essere delusi quando perdiamo o soddisfatti quando vinciamo. Siamo qui per dimostrare che abbiamo un'altra faccia e voglia di vincere. Abbiamo sette giocatori nuovi, il nostro gruppo è forte, il mister gestisce tutti come una famiglia. Piano piano le cose vanno avanti".