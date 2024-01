Pinto: “Dopo la Roma sono pronto a tutto. La missione che avevo è quasi compiuta”

Le parole del g.m portoghese: "La Premier? È il campionato in cui tutti vogliono essere. Adesso la cosa più importante è provare di nuovo quello che ho provato al Benfica e quando sono arrivato alla Roma"

Redazione

Tiago Pinto, general manager uscente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a The Atheltic nella quale ha parlato della sua esperienza nella Capitale e dei motivi che lo hanno spinto a lasciare il club. Queste le sue parole:

Sul perché ha lasciato Roma. “Non sono il tipo di persona che cerca di lavorare 15 anni nello stesso posto e di sentirsi a proprio agio. Mi piacciono i rischi. Mi piacciono le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta. Personalmente, mi sento stanco".

Sulla gestione dei giovani della Primavera. "Selezionavamo i migliori giocatori della Primavera e li facevamo lavorare come se fossero giocatori della prima squadra. Ricevevano uno psicologo, un nutrizionista, un coaching speciale. I ragazzi del dipartimento di comunicazione li istruivano sui media. Il tutto per ridurre il divario dalla squadra giovanile alla prima squadra".

Sulla rosa ereditata al suo arrivo. "Avevamo più di 70 giocatori sotto contratto. La maggior parte non erano giocatori fondamentali. Non voglio citarli tutti, ma tutti ricordano Pastore, Nzonzi, Santon. Anche altri giocatori come Bianda, Coric e Alessio Riccardi. Molti di questi pesavano sul monte ingaggi e non rendevano in campo. Come direttore sportivo, non avrei potuto semplicemente incolpare il passato e dire: "Tutti questi giocatori non hanno valore. Liberiamocene". No, dovevo proteggere i beni del club. Quello che cercavamo di fare nella nostra rosa, con prestiti e partnership con altri club, era cercare di trovare le soluzioni migliori per tutti”.

Sulle cessioni. "Abbiamo venduto più di 160 milioni di euro in giocatori e se guardi chi abbiamo venduto, forse solo Ibanez e Zaniolo giocavano davvero nella nostra squadra perché tutti gli altri non erano pezzi chiave. Erano in prestito o fuori rosa”.

Sull'arrivo di Mourinho. “Credo che tra il primo approccio e l’annuncio siano passati 14 giorni. Se penso alla proprietà, il modo in cui abbiamo ingaggiato Mourinho li rappresenta molto bene. Lo hanno fatto velocemente senza clamore e sorprendendo tutti".

Su Tammy Abraham. "Avevamo Dzeko, un giocatore molto importante nella storia della Roma. All'epoca eravamo in trattativa per la sua partenza. Volevamo dimostrare ancora una volta che il nostro progetto sarebbe stato con giocatori giovani, pur mantenendo la stessa ambizione. La prima stagione di Abraham è stata straordinaria. Ha segnato quasi 30 gol, ma Tammy è più di un marcatore. Se si guardano i numeri, è sempre stato un ragazzo che fa anche 10 assist a stagione".

Sull'arrivo di Dybala. "Penso che siamo stati molto intelligenti nel gestire i tempi perché a fine stagione o all'inizio del mercato, se dovevamo andare a combattere con i club interessati, non avevamo la capacità. Per alcuni motivi dei club non erano in grado di concludere l'accordo in quel momento, mentre altri stavano cambiando allenatore. Quindi abbiamo capito il momento, ora o mai più. Quindi avevamo una settimana per fare questa cosa e durante quella settimana a Torino penso che abbiamo lavorato di nuovo molto bene come squadra: proprietà e allenatore pienamente coinvolti”.

Sul rapporto con l'agente di Lukaku che ha fatto nascere la trattativa. "Conoscevo molto bene il suo agente perché parlavamo di un altro suo giocatore e naturalmente ogni volta che parlavamo dell'altro giocatore, facevo sempre delle battute. 'Cosa succederà con Lukaku?'. Non ho mai detto di volere Lukaku, ma ho sempre saputo cosa stava succedendo e un giorno, questa è una storia divertente, ero con Ryan Friedkin e stavamo guardando l'allenamento. Questo agente mi ha chiamato e io non gli ho nemmeno detto "buongiorno". Ho detto qualcosa come: 'No, non voglio Lukaku, amico! Non ho i soldi per Lukaku e il tipo rideva e rideva e rideva. Ha detto: 'No, non chiamo per Lukaku'. Credo che tre anni fa se aveste chiesto a un tifoso della Roma se fosse possibile avere nella stessa squadra Dybala, Abraham, Lukaku e Mourinho, forse vi avrebbero detto: 'Siete pazzi'. E ora li hanno".

Sull'atmosfera di Roma. "Non ci sono molte atmosfere come quella di Roma. I Friedkin hanno riportato questa unità tra la città e la squadra”.

Sul possibile futuro in Premier. “È il campionato in cui tutti vogliono essere: i giocatori, gli allenatori e i dirigenti. E' il migliore del mondo. Mi piacerebbe fare quell'esperienza. Ora o più tardi. Adesso la cosa più importante è provare di nuovo quello che ho provato al Benfica e quando sono arrivato alla Roma. L’allineamento e l’impegno con le persone del club. Dopo la Roma sono pronto a tutto”.

