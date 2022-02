Pinto apre il caso Zaniolo: le possibilità più quotate sul futuro del romanista

Le parole del g.m. che hanno destabilizzato i tifosi e Mourinho che non ha mai nascosto di puntare molto sul calciatore il cui futuro ora è in bilico

Nel pomeriggio l'ambiente Roma è stato scosso dalle dichiarazioni su Zaniolo di Tiago Pinto in conferenza stampa. "Nessuno può garantire la sua permanenza in giallorosso" le parole del g.m. che hanno destabilizzato i tifosi e Mourinho che non ha mai nascosto di puntare molto sul calciatore il cui futuro ora è in bilico. In caso di addio, secondo i betting analyst di Goldbet, la destinazione più probabile in Serie A sarebbe la Juventus (quotata a 2,5) da sempre interessate al talento di La Spezia. Più distanti Inter e Milan. Le pretendenti, però, non mancano nemmeno dall'estero: prima su tutte il Tottenham di Conte sempre molto attento al mercato italiano. Rimanendo a Londra, potrebbe nascere anche un interesse da parte del Chelsea quotato a 15. Salgono di dieci punti le possibilità di vedere Zaniolo tra i blancos del Real Madrid o nel Manchester United. Ancora più remota la possibilità di un trasferimento del numero 22 al Bayern Monaco o al Barcellona che si attestano vicino a quota 40.