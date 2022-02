Perinetti: “Pinto troppo sincero su Zaniolo, a volte una piccola bugia aiuta”

L'ex ds gilallorosso: "Avrebbe fatto bene a nascondere un po' di più, la malizia non guasta. Dybala-Juve? Magari hanno già la soluzione Zaniolo"

La questione Zaniolo ha fatto molto discutere in questi giorni, soprattutto dopo le dichiarazioni in conferenza di Tiago Pinto. Il gm della Roma è stato molto chiaro e realista, anche troppo secondo Giorgio Perinetti:"Ha risposto con la sincerità negli occhi, ma a volte nel nostro mondo una piccola bugia, o una parola velata e mascherata, può essere d'aiuto a non creare polemiche o preoccupazioni. Un rinnovo del genere non può essere semplice, chiaramente, avrebbe però fatto bene a nascondere un po' di più. Un po' di quella malizia italiana non guasta". L'ex ds giallorosso, oltre che di diverse società in Serie A, ha parlato a 'TMW Radio', parlando anche di Dybala e il suo erede: "Rinunciare in partenza a un giocatore così non è semplice, così come perdersi, sia per l'una che per l'altra parte. La Juventus però è una società lungimirante, che programma, magari hanno soluzioni già a portata, penso a Zaniolo. Dovranno fare una riflessione". E sulla partita di ieri: "Non è un caso che ieri Inzaghi si sia schierato con la formazione quasi-tipo, voleva subito dare una risposta forte dopo una sconfitta, non curandosi neanche del confronto di domenica col Napoli. Ho visto un'Inter concreta, la Roma ha avuto giusto qualche momento di pressione".