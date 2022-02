Pellegrini: “Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro”

Il 7 giallorosso ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match contro i liguri: "Dobbiamo guardare partita dopo partita"

Avete provato tanti moduli, può essere la tappa giusta questa per la Roma? "Dobbiamo guardare partita dopo partita, è vero che tante volte quest'anno potevamo fare di più e invece poi così non è stato, ma vincendo oggi siamo ancora attaccati al nostro obiettivo, che è quello di arrivare tra le prime quattro".

Che umore c'è nella squadra?"È buono, nell'intervista che ho fatto, e che era di tempo fa, volevo dire che noi giocatori in campo potevamo avere un atteggiamento diverso, ma era solo il mio punto di vista. Per quello che riguarda tutto quello che è fuori, non ci interessa. a noi importa il nostro atteggiamento all'interno del campo perché è quello che conta".