Pellegrini, Ibanez, Mancini e Spina invitati alla festa delle figlie di Cristante

Il centrocampista ha festeggiato il primo anno delle gemelle Victoria e Aurora

L'8 febbraio del 2021 Cristante e la sua compagna Selene sono diventati genitori delle gemelle Victoria e Aurora. Non potendo festeggiare il giorno stesso in quanto impegnato del quarto di finale di Coppa Italia, il centrocampista ha dato oggi una festa per festeggiare il compleanno delle figlie invitando alcuni compagni di squadra. Erano presenti al party Pellegrini, SpinazzolaMancini e Ibanez. Questi ultimi due in attesa del secondogenito che per l'italiano sarà una femmina, come la sorellina Ginevra. Il brasiliano, invece, appenderà alla porta un fiocchetto azzurro.