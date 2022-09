Pellegrini: “Dobbiamo ricompattarci e recuperare più in fretta possibile”

Le sue parole: "Abbiamo fatto due sconfitte e dobbiamo fare in mondo che non accada più"

Redazione

Al termine di Ludogorets-Roma 2-1 il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini è stato intervistato da Roma TV+.

PELLEGRINI A ROMA TV+

“Abbiamo avuto un sacco di occasioni oggi. E’ un momento in cui dobbiamo ricompattarci e recuperare più in fretta possibile perché lunedì abbiamo una partita fondamentale da vincere. Oggi non abbiamo vinto più per le occasioni mancate ,dove dobbiamo fare meglio, che per errori difensivi”.

Su cosa bisogna lavorare?

“Non dobbiamo smettere di avere entusiasmo e lavorare forte. Cosa che facciamo sempre a Trigoria durante gli allenamenti per come si preparano le partite. E’ giusto e normale pensare che bisogna fare qualcosa di più”.

Ci si può riprendere subito in campionato.

“Giocare ogni tre giorni ha le sue difficoltà ci manca qualche giocatore che poteva alternarsi ma come ho detto prima è il momento di compattarci. Abbiamo fatto due sconfitte e dobbiamo fare in mondo che non accada più. Ripartire da lunedì”.

PELLEGRINI A SKY

Cosa non ha funzionato e cosa è mancato nel finale?"Non ha funzionato il fatto che abbiamo preso gol e ci è mancato un pò di cinismo. Abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio, quando queste partite si sbloccano magari diventa un pò più semplice ma non è stato così. Nelle loro uniche due azioni pericolose ci hanno segnato e alla fine è andata così. Abbiamo perso ma c'è del tempo per recuperare".

Che momento è?"Potevamo fare dei gol, a volte è così. Mancini ha preso un palo oggi e uno a Udine. Vogliamo entrare in campo e dominare la partita da subito. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Loro sono stati bravi ad approfittare le uniche occasioni che hanno avuto. Non ricordo altre azioni pericolose loro".

Avete la pressione del girone? "Penso che più che avvertire la pressione dobbiamo iniziare a fare tutti qualcosa in più.Anche lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà all'inizio poi lavorando le cose sono andate bene, è questo quello che dobbiamo fare. Con i nuovi acquisti troveremo un equilibrio interno e questo ci aiuterà. Quello che è sicuro è che questa squadra darà sempre tutto per vincere le partite, purtroppo oggi non è accaduto".