Pazza Roma: Ibanez e Abraham rimontano nel finale. Col Milan finisce 2-2 – FOTO

Un punto d'oro per i giallorossi conquistato nel recupero. Giovedì la sfida in Coppa Italia contro il Genoa

Daniele Aloisi

Una pazza Roma esce con un punto da San Siro. Il Milan si fa rimontare il doppio vantaggio, la squadra di Mourinho trova il 2-2 con Ibanez e Abraham negli ultimi minuti. I Fab Four non pungono nel primo tempo e il Milan chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. Il gol arriva al 30' dagli sviluppi di corner. Rete di Kalulu con la complicità di Rui Patricio. La Roma cresce nel finale ma non basta per trovare il pareggio. Non cambia la musica nel secondo tempo: i rossoneri raddoppiano al 76' con Pobega. La svolta della partita arriva a tre minuti del termine. Ibanez accorcia le distanze con un bel colpo di testa dagli sviluppi di corner. A due dal termine Abraham porta la sfida sul pareggio. Un punto d'oro per i giallorossi. La Roma tornerà in campo giovedì alle ore 21 per gli ottavi di finale contro il Genoa in Coppa Italia.

Milan in vantaggio 1-0 a fine primo tempo: gol di Kalulu — Sotto al diluvio di San Siro Mourinho ritrova i Fab Four dall'inizio. Torna anche Zalewski dal 1' dopo la panchina col Bologna. Celik è il primo ammonito del match dopo appena 8 minuti. Il turco è stato sanzionato per un fallo su Theo. Poco dopo arriva anche il cartellino giallo per Mancini: il centrale salterà la sfida con la Fiorentina. Poche occasioni da gol nei primi 20' con la Roma che contiene gli attacchi dei rossoneri. Al 25' arriva il cartellino anche per Leao per un brutto intervento su Abraham.

La prima conclusione verso la porta è di Diaz. Lo spagnolo calcia dalla trequarti, ma è bravo Rui Patricio a spedire il pallone in corner. Dal calcio d'angolo arriva la rete di Kalulu di testa al 30'. Si affaccia dalle parti di Tatarusanu la Roma poco dopo. Scambio tra Abraham e Dybala dentro l'area di rigore. L'argentino supera Tomori ma poi si allunga troppo il pallone e non calcia. Prendono coraggio i giallorossi: Zalewski supera Calabria e si accentra al limite dell'area. Tira con il destro ma il suo tiro finisce di poco a lato. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo con il Milan in vantaggio 1-0.

La Roma rimonta nel finale: finisce 2-2 — La seconda frazione inizia con gli stessi 22 del primo tempo. Parte meglio il Milan nella ripresa: al 51' arriva la conclusione verso lo specchio della porta di Theo. Brivido per i giallorossi con Rui Patricio non trattiene la sfera. Bennacer viene ammonito al 63' per un fallo su Abraham. Prime mosse di Foti al 65': entrano Matic e Tahirovic al posto di Zaniolo e Cristante. A un quarto d'ora dal termine trova il raddoppio la squadra di Pioli. Pobega, entrato da poco, punisce i giallorossi sul ribaltamento di fronte. Accorcia le distanze la Roma all'87' con Ibanez che svetta di testa da corner e trova il suo secondo in stagione. A due dal termine arriva il gol del pareggio di Abraham. Miracolo di Tatarusanu su Matic e Tammy è il più veloce di tutti a ribadire in rete. Finisce 2-2 dopo 5' di recupero. Giovedì la sfida di Coppa Italia col Genoa.

Milan-Roma 2-2, il tabellino — MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer (Vranckx 74'); Saelemaekers (Gabbia 85'), Brahim Diaz (Pobega 70'), R. Leao; Giroud (De Ketelaere 85'). A disposizione: Mirante, Nava, Bozzolan, Dest, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Lazetic. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini (Belotti 89'), Smalling, Ibanez, Celik (El Shaarawy 78'), Cristante (Matic 65'), Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo (Tahirovic 65'), Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Bove, Camara, Matic, Volpato, Tahirović, El Shaarawy, Belotti, Shomurodov, Majchrzak, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Massa Assistenti: Lo Cicero - Di Iorio Quarto uomo: Aureliano VAR: Irrati AVAR: Piccinini

Marcatori: Kalulu 30' (M), Pobega 76' (M), Ibanez 87' (R), Abraham 92' (R)

Ammoniti: Celik (R), Mancini (R), Leao (M), Zalewski (R), Zaniolo (R), Bennacer (M), Tomori (M), Tonali (M), Abraham (R)