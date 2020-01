Una serata all’insegna del divertimento per Pau Lopez e Javier Pastore. I due calciatori giallorossi hanno partecipato all’Escape Room di Game Over, in zona trastevere, con un tema particolarmente suggestivo: Chernobyl. Insieme a loro, oltre alla compagna del trequartista argentino Chiara Picone, c’era anche Giovanni Lo Celso, fresco di rinnovo con il Tottenham. Saranno riusciti a risolvere l’enigma?