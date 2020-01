Parma-Roma, ecco le informazioni per i tifosi giallorossi

Dopo la sconfitta in campionato, la Roma torna domani all’Ennio Tardini per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La sfida contro il Parma decreterà il passaggio del turno ai quarti di finale e l’avversaria della vincitrice tra Juventus e Udinese, in programma stasera alle 20.45. La società giallorossa, tramite il suo comunicato ufficiale, ha reso noto che i cancelli dello Stadio Tardini apriranno alle 19:15, due ore prima del calcio d’inizio. L’impianto non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria giallorossa, è predisposto il servizio “bus navetta” gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (in programma dopo il fine partita), che permettono ai sostenitori romanisti di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza. I tifosi che arriveranno a Parma dall’Autostrada A1 (uscendo al casello di ‘Parma’), avranno a disposizione l’ampio parcheggio denominato “Scambiatore Nord”, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni. I gruppi organizzati della tifoseria romanista che raggiungeranno Parma in pullman saranno scortati direttamente al Settore Ospiti.