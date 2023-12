Paredes: “La permanenza di Mourinho sarebbe importante. Spero che Dybala torni presto”

Le sue parole: "Nessuna scusa con gli infortuni, ognuno deve dare il massimo per portare il risultato a casa"

Fisicità diversa con il Bologna? “Sono molto fisici, non siamo stati al 100% come pensavamo".

Oggi ti è mancato l’attaccante che veniva incontro come Lukaku? “Sono giocatori diversi, tutti lo sono, ma bisogna dare il massimo sempre, oggi non l’abbiamo fatto perchè sono stati molto meglio di noi. Bisogna lavorare per la prossima partita”.