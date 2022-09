Pandev: “Thiago Motta mi ricorda Mourinho. Per lo Scudetto c’è anche la Roma”

Goran Pandev ha rilasciato un'intervista a Il Resto del Carlino. Uno degli argomenti trattati dall'ex calciatore macedone, è stato l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina del Bologna ma non sono mancati i riferimenti anche a José Mourinho, allenatore di entrambi ai tempi dell'Inter: "A Thiago serve tempo: sono convinto che farà bene. Ha ‘rubato’ tanto dai tecnici che ha avuto. In lui vedo quella intensità e quella spinta a dare il massimo tipica di Gasperini, mentre nel motivare i giocatori, mi ricorda tanto Mourinho: una squadra diventa grande se sai spronarla, e a José volevano più bene quelli che non giocavano".Pandev ha poi proseguito parlando anche della lotta Scudetto: "Per ora vedo il Napoli meglio delle altre, ma sono tante a poter vincere. Non solo Milan, Inter e Juve. Dico anche la Roma che si è rinforzata e ha Mou, la Lazio che gioca un gran calcio e l’Atalanta partita fortissimo".